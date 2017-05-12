Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı trafiği başlıyor

Recep Tayyip Erdoğan, bugün itibariyle uluslararası anlamda yoğun bir trafiğin içine girecek.

Cumhurbaşkanı, bugün ilk olarak Çin'in başkenti Pekin'e uçacak, Erdoğan buradaki temasların ardından ise ABD'nin başkenti Washington'a uçacak.

35 SAATLİK UÇUŞ

Cumhuraşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta başlayacak Çin yolculuğu bir gün öne çekildi. Erdoğan, bugün saat 11:00'de Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılmak için 11 saatlik yolculuğun ardından Türkiye'den 5 saat ileri de olan Çin'e ulaşacak.

Buradaki programı 15 Mayıs'ta sona erecek Cumhurbaşkanı, bir kez daha uçak yolculuğu yapacak ve 14 saatlik uçuşun ardından ABD'nin başkenti Washington'a ulaşacak. İki ülke arasındaki saat farkından dolayı ise Cumhurbaşkanı sadece 1,5 saat yolculuk yapmış gibi olacak.

ABD'de temaslarını 17 Mayıs'ta tamamlayacak Erdoğan, buradan da 10 saatlik bir uçuşla Türkiye'ye dönecek ve toplamda 35 saatlik bir uçak trafiğine imza atmış olacak.