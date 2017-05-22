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Cumhurbaşkanlarının Euroleague finali sohbeti

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu KEİ Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi.

22.05.2017 - 11:56
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Zirveye katılan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki sohbetin konusu Fenerbahçe-Olimpiyakos THY Euroleague finaliydi.

YUNAN CUMHURBAŞKANI ŞAŞKIN

Olimpiyakos'un şampiyon olmasını beklediğini söyleyen Yunanistan Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe çok iyiydi karşılığını verdi. Yunan Cumhurbaşkanı tercümanı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı final maçına beklediklerini söyleyince Erdoğan da yine tercümanı aracılığıyla Ankara'daki AK Parti kongresine katıldığı için maça gelemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlarının Euroleague finali sohbeti

"FAIR-PLAY İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİ MUTLU ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'in konuşmasının ardından sözü Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna getirerek, Fenerbahçe'nin koçunun ve iki önemli oyuncusunun Sırp olduğunu hatırlatıp Yunanistan Cumhurbaşkanına dönerek, "Değerli dostum o da üzülmesin. Onların da mensubu olan Kostas Sloukas... O da Yunanistanlı, o da Fenerbahçeli. Güzel bir dayanışma ile Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Fair play anlayışı içinde bunların gerçekleşmiş olması bizi ayrıca mutlu etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlarının Euroleague finali sohbeti

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