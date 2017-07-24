Cumhuriyet davası başladı

Cumhuriyet gazetesinin yazar, çizer ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 12’si tutuklu 19 çalışanı, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

19 sanıklı davada, ilk savunmayı Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı sanık Kadri Gürsel yaptı. Gürsel, aleyhindeki suçlamaların mesnetsiz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

OĞLUNA SARILMASINA İZİN YOK

Duruma salonunda Kadri Gürsel'in oğlu Erdem babasına sarılmak için tutukluluların olduğu yere geldi. Jandarma komutanı baba oğulun sarılmasına izin vermedi.

"BERAATİME KARAR VERİLSİN"

Gürsel, Türkiye'de otoriterleştiğine yönelik algı yaratmakla ilgili iddiayı da kabul etmeyerek "Hukuki değil, siyasi bir suçlamadır. Türkiye'deki rejimin otoriterleştiği iddiasını değişik dönemlerde yazılarımda belirttrim. Maalesef bu öngörüm gerçekleşti. Aksi halde mesnetsiz suçlamalarla 9 ay sonra mahkeme çıkarak savunma yapıyor olmazdım. Uzun tutukluluk yoluyla cezalandırma başlı başına insan hakkına aykırıdır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Gürsel'in savunmasının ardından Akın Atalay'ın savunmasına geçildi.