taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.855
USD
3,5565
EURO
4,1402
ALTIN
143,66
PETR
48,5400

Cumhuriyet davası başladı

Duruşma salonunda Kadri Gürsel'in oğlu babasına sarılmak istedi, jandarma ise baba oğulun sarılmasına izin vermedi.

24.07.2017 - 17:34
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhuriyet davası başladı

Cumhuriyet gazetesinin yazar, çizer ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 12’si tutuklu 19 çalışanı, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

19 sanıklı davada, ilk savunmayı Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı sanık Kadri Gürsel yaptı. Gürsel, aleyhindeki suçlamaların mesnetsiz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

OĞLUNA SARILMASINA İZİN YOK

Duruma salonunda Kadri Gürsel'in oğlu Erdem babasına sarılmak için tutukluluların olduğu yere geldi. Jandarma komutanı baba oğulun sarılmasına izin vermedi.

Cumhuriyet davası başladı

"BERAATİME KARAR VERİLSİN"

Gürsel, Türkiye'de otoriterleştiğine yönelik algı yaratmakla ilgili iddiayı da kabul etmeyerek "Hukuki değil, siyasi bir suçlamadır. Türkiye'deki rejimin otoriterleştiği iddiasını değişik dönemlerde yazılarımda belirttrim. Maalesef bu öngörüm gerçekleşti. Aksi halde mesnetsiz suçlamalarla 9 ay sonra mahkeme çıkarak savunma yapıyor olmazdım. Uzun tutukluluk yoluyla cezalandırma başlı başına insan hakkına aykırıdır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Gürsel'in savunmasının ardından Akın Atalay'ın savunmasına geçildi.

İlginizi Çekebilir
Başbakan yardımcılarının görev dağılımı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ açıklamalarda bulunuyor.
Yeni Hükümet Sözcüsü Bozdağ
Kabine değişikliğinin ardından Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu.
Mehmet Ali Ilıcak, randevu veren Erdoğan'a teşekkür etti
FETÖ'ye yardımdan cezaevinde bulunan Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.
Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller TBMM gündeminde
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

191
Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin

670
Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

98
Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

205
Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu

Lozan Antlaşması 2023'te bitiyor mu

372
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

137
Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM