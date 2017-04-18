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Cumhuriyet gazetesi iddianamesi kabul edildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 24 Temmuz'da.

18.04.2017 - 17:32
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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 24 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.

'JEANSBİRİ' DE VAR

Gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Hikmet Çetinkaya, Twitter'da "jeansbiri" hesabının sahibi olduğu tespit edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun da şüphelileri arasında yer aldığı Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, 24-25-26-27 Temmuz tarihlerini duruşma günü olarak belirledi. Ancak mahkemenin tahliye taleplerine ilişkin tensip tutanağını henüz oluşturmadığı öğrenildi.

AHMET ŞIK VE CAN DÜNDAR'A 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Ahmet Şık, halen yurtdışında olan Can Dündar ile birlikte Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın da "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun da "Silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla hapsi istenirken; diğer şüphelilerin de 9,5 yıldan 43 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

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