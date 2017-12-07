Cumhuriyet gazetesi, Yunanistan'ın yanında

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında bu sabah Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Cumhurbaşkanı, Atina'da önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, ardından da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la görüştü.

ERDOĞAN, YUNAN CUMHURBAŞKANI'NI KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Erdoğan, Pavlopulos ile görüşmesinde Lozan Anlaşması'na rağmen Batı Trakya'daki Türklerin kullandırılmayan haklarıyla ilgili konuşarak Yunan Cumhurbaşkanı'nı köşeye sıkıştırdı.

Pavlopulos, Cumhurbaşkanı'nın konuşmaya devam etmesiyle iyice 2 kişilik koltukta kenara doğru sıkıştı.

YUNANLAR KUZUYA, CUMHURİYET HUKUKÇUYA BENZETTİ

İşte tüm bu yaşananların ardından Yunan basını kendi Cumhurbaşkanlarını kuzuya Erdoğan'ı ise kurda benzetirken Türkiye'de yayın yapan Cumhuriyet gazetesi ise bu olayı sosyal medyada "Yunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hukuk dersi verdi" başlığıyla paylaştı.