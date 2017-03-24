Cumhuriyet THY'ye de düşman

ABD ve İngiltere, aralarında İstanbul'un da olduğu 10 şehirden yapılan uçuşlarda, laptop ve tablet gibi cep telefonlarından büyük ebatlardaki teknolojik aletlerin kabine sokulmasını yasakladı.

Bu yasak, Türkiye'de tepkiyle karşılandı, Cumhuriyet gazetesi hariç.

Cumhuriyet, uygulanan yasağın THY'yi bitireceğini düşünüyor, tuhaf bir şekilde de bundan mutluluk duyuyor.

Atatürk'ün gazetesi, nasıl oluyor da Türkiye'nin en hızlı büyüyen markasına yapılan haksızlık karşısında "HAVASI BOZULACAK" manşeti atabiliyor, buna nasıl sevinebiliyor..