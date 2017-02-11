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Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

Erzincan'daki Gani Efendi Köyü'nde bulunan cemevine ait kütüphanede yangın çıktı. Cumhuriyet ise bunu bir saldırı olarak duyurdu.

11.02.2017 - 00:53
  1. Haberler
  2. Medya
Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

Sosyal medyada 'Erzincan’da cemevi yakıldı' paylaşımları üzerine Gani Efendi Çiftliği Köyü Tamer Geyik, yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından değil köyde yaşayan engelli bir çocuk tarafından çıkarıldığını belirtti. Muhtar Geyik "Sosyal medyada çıkan bu haberler, doğru değildir. Vatandaşlar bizi arıyor. Bizde bunların gerçek olmadığını söyledik" diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesi, yangın haberini sosyal medyadan böyle paylaştı.

Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

Valilik tarafından yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Sosyal medyada 'Erzincan’da Cemevi Yakıldı' şeklinde çıkan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. 9 Şubat günü saat 14.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi, 110 İtfaiye Müdürlüğü tarafından 156 Jandarma ihbar hattı aranarak, Gani Efendi Köyünde bulunan Cemevinde yangın olduğu bildirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye marifetiyle Gani Efendi Köyü Cemevi'nde yapılan incelemede, Cemevinin yan eklentisinde bulunan kitaplık ve işçilere ait malzemelerin konulduğu bölmenin yandığı tespit edilmiştir. Erzincan itfaiyesi tarafından yanan odanın içerisi söndürülmüştür. İbadethane olarak kullanılan kısmın söz konusu odadan ayrı olduğu, herhangi bir zarar ve ziyanın olmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayın failinin U.T isimli 14 yaşında Down Sendromlu ve engelli bir çocuk olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir."

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