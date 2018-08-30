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Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos mesajı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın hastalığının ardından ilk görüntüsünü oğlu Murat Arkın, sosyal medya hesabında paylaştı. Yeşilçam’ın usta ismi videoda verdiği mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

İHA | 30.08.2018 - 19:20..
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Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın görüntüsünü paylaşan Murat Arkın paylaştığı videonun altına, "Söz vermiştik. Yerine getiriyoruz. Babamdan sizlere mesaj var. Sevgiler dostlar" notunu düştü.

“SAĞ OLUN BEN DE SİZİN BAYRAMINIZI KUTLUYORUM"

Hastalığı sonrası 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan 80 yaşındaki usta oyuncu videoda, "Biraz kendime gelip sokağa çıktım. Yarabbi o ne güzel şey; o insanlar geldiler geldiler. Üzerlerinde böyle bir üzüntü biraz da beni görmekten gelen bir sevinç, ’geçmiş olsun’ dediler. ’Dualarımız seninle olacak’ dediler. Sağ olun ben de sizin bayramınızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.


Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos mesajı VİDEO

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