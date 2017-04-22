Genelkurmay Başkanlığı'nın şehitleri yad etmek için başlattığı Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında gerçekleştirilen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde, 15 Nisan'da Yüksekova İkiyaka Dağları Davulcu Tepe mevkisinde uçurumdan düşerek şehit olan Binbaşı Kürşad Selim Şenol ve Uzman Çavuş Barış Düver'in kahramanlık hikayeleri anlatıldı.

DUYGUSAL ANLAR

Şehit yakınlarının da katıldığı etkinlikte Şenol ve Düver'in nasıl şehit olduklarını anlatan Albay Erhan Altunok'un sözleri, ailelere duygusal anlar yaşattı.

Dağlıca'da bir kahramanlık destanı VİDEO

3 BİN 750 RAKIMLI TEPE

Altunok, olayın Dağlıca bölgesi İkiyaka Dağları'nın 3 bin 750 rakımlı sarp, çetin, karlı ve puslu Davulcu Tepe mevkisinde meydana geldiğini belirterek, "Biz uyurken uyumayan birileri, 'biz huzurla uyumaya devam edebilelim' diye yürüyorlar, adım adım o çetin tepelerde." dedi.

"BENİ BIRAK YOKSA SEN DE BENİMLE GELECEKSİN"

Kendisinin de öğrencisi olan Piyade Binbaşı Şenol'un, o yürüyen kahramanlar arasında bulunduğunu vurgulayan Altunok, olaya ilişkin şunları aktardı: "Hemen önündeki uzman çavuşumuzun ayağı kayıyor, sendeliyor. Bir çırpıda yetişiyor ve onu uçuruma düşmekten kurtarıyor Kürşad. Aksilik bu ya bu defa da kendisi sürüklenmeye başlıyor o uçuruma doğru. Bir başka uzman çavuşumuz Barış Düver hemen fırlayıp, pençe gibi elleriyle düşmesine mani olmak için Kürşad'ı kolundan yakalıyor. Toprak buz, hava soğuk, ayaz ve bu defa ikisi birden kaymaya başlıyorlar uçuruma doğru. Kürşad Binbaşı, 'Bırak beni Barış, yoksa sen de benimle geleceksin' diyor.





"SİZ BENİM YERİMDE OLSAYDINIZ BENİ BIRAKIR MIYDINIZ KOMUTANIM"

Gaziantepli yiğit uzman bırakmıyor. 'Siz benim yerimde olsaydınız beni bırakır mıydınız komutanım?' Bir hamle daha yapıyor aksine daha sıkı kavrayabilmek için komutanını.





BİRLİKTE ŞEHİT OLUYORLAR

Ama ıslak toprak ikisinin ağırlığını birden çekmiyor ve yuvarlanıyorlar o sarp uçuruma. Şehadet şerbetini birlikte yudumluyorlar.

TİMİN TAMAMI 'BEN BEN' DİYE BAĞIRDI

Sabah saat 05.00-05.30 civarında bordo bereli kurtarma timimiz o sarp araziye ancak girebiliyor. Kurtarma timinin başındaki komutan aşağıya inecek 'ola ki kurtarabiliriz' diye ama uçurum o kadar sarp, o kadar derin ki bellerine birer kement bağlayacaklar. Ama belki inen de yaralanacak ya da şehit olacak. Kendi beline doluyor, 'Bir kişiye daha ihtiyacım var. Gelmek isteyen var mı ama iş çok tehlikeli.' diyor. Timin tamamı birden bir adım öne fırlıyorlar ve 'Ben, ben' diye bağırıyorlar."





1 ASKER YARALANDI

Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında, 15 Nisan saat 05.40 sularında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik maksadıyla bulunan birlikten üç asker bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan düşmüş, iki asker şehit olmuş, yaralanan bir asker Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.