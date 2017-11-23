NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'a, Afganistan'da Kararlı Destek Misyonu'na sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Stoltenberg, Azerbaycan'ın asker sayısını artırma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, Azerbaycan ve NATO arasında uzun yıllardır demokratik değerlere dayanan bir iş birliği olduğunu hatırlatarak, tarafların kabiliyet gelişimi ve enerji güvenliği gibi çok farklı alanlarda iş birliği yaptığını belirtti.

"DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜLMEMESİ ENDİŞE VERİCİ"

Stoltenberg, görüşmede Güney Kafkasya bölgesinde güvenlik durumunu da ele aldıklarını belirterek, "Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesi endişe verici." vurgusunu yaptı.

NATO'nun bu konuda doğrudan bir rol oynamadığını hatırlatan Stoltenberg, soruna askeri bir çözüm bulunmadığının çok açık olduğunu, Minsk Grubu'nun çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

Stoltenberg, soruna tarafların anlaşarak çözüm bulmaya çalışmasının önem taşıdığını ve gerginliğin tırmanmaması için çaba sarf etmeleri gerektiğini kaydetti.

AZERBAYCAN, AFGANİSTAN'DAKİ ASKER SAYISINI ARTIRACAK

Aliyev ise NATO ve Azerbaycan'ın iyi bir iş birliği geçmişi olduğunu, Azerbaycan'ın Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu olmak üzere birçok NATO operasyonuna katıldığını hatırlattı.

Halihazırda Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde 94 Azerbaycan askerinin Afganistan'da barış ve güvenliğe katkıda bulunmak için görev aldığını belirten Aliyev, bu ülkeye daha fazla asker gönderme kararı aldıklarını söyledi.

"ERMENİSTAN MEVCUT DURUMU SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

Aliyev, Stoltenberg'le birlikte bölgesel güvenlik konularını da ele aldıklarını kaydederek, "Bölgesel güvenlik için en büyük tehdit, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çözülmemiş sorun olarak ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Azerbaycan topraklarının uzun yıllardır Ermenistan'ın işgalinde olduğunu anımsatan Aliyev, 1 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşının sığınmacı haline geldiğini ya da kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Aliyev, "Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik gerçekleştirildi. Durum maalesef değişmiyor. Ermenistan mümkün olduğu müddetçe mevcut durumu sürdürmek istiyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ermenistan güçlerinin tümünün acil bir şekilde işgal edilmiş topraklardan çekilmesine ilişkin 4 karar aldığını hatırlatan Aliyev, buna rağmen Ermenistan'ın 20 yıldan fazla bir süredir bu kararları uygulamadığına dikkati çekti.

Aliyev, Dağlık Karabağ sorunun BMGK kararları çerçevesinde, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyularak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hakkında da Stoltenberg'e bilgi verdiğini aktaran Aliyev, bu demiryolunun ortaklarla birlikte başarılı bir şekilde tamamlandığını, "Avrupa-Asya arasındaki en kısa yol olan" demiryolunun Afganistan'a ulaşımı da kolaylaştırdığını dile getirdi.