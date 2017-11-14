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Daisy Goodwin: Başbakanlık ofisinde taciz edildim

İngiliz TV yapımcısı Daisy Goodwin, başbakanlık ofisinde Cameron hükümetinden bir yetkilinin tacizine uğradığını açıkladı.

14.11.2017 - 14:10
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İngiltere’nin ünlü televizyon yapımcılarından Daisy Goodwin, Cameron hükümetinden bir yetkilinin başbakanlık ofisinde gerçekleşen bir yemek davetinin ardından taciz ettiğini söyledi.

TOPLANTI İÇİN DAVET EDİLDİ

Victoria adlı dram dizisinin yaratıcısı kadın yapımcı Goodwin, bu olayın Başbakan David Cameron’un Downing Street’teki ofisini ziyaret ederken gerçekleştiğini söyledi. Olayın ardından yetkili Goodwin’e televizyon programında tartışılabilecek bir konu üzerinde konuşmak için bir toplantıya davet eden bir mail attı.

CAMERON DÖNEMİNDE YAŞANDI

Tacizcinin adını vermek istemeyen Goodwin, olay olduğu sırada tacizcinin kendisinden birkaç yaş genç olduğunu söyledi. Goodwin’in verdiği bilgilere göre ismi verilmeyen bu yetkili Cameron’un görevde olduğu 2010-2016 yıllarında görev yapmaktaydı.

İngiltere’de şimdiye kadar savunma bakanı Michael Fallon taciz suçlamaları nedeniyle istifa ederken, muhafazakar meclis üyesi Damian Green ve ülkenin uluslararası ticaret bakanı Mark Garnier de taciz suçlamalarıyla karşı karşıya.

Radio Times’a konuşan Goodwin, ayrıca bu olaydan ayrı olarak 15 yaşındayken Londra’da bir trendeki görevlinin taciz ettiğini anlattı.

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