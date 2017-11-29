Sanatçı Daniel Rozin, herkesin yaptığının dışında bir galeri yaptı. Rozin, ahşap bloklardan, ponponlardan ve hatta oyuncak penguenlerden bile bir sanat eseri oluşturabiliyor.

FİZİKSEL PİKSEL OLUŞTURUYOR

Rozin ilk çalışmasını 20 yıl önce gerçekleştirdi. Işık ve gölgeyi manipüle ederek bir tür ‘’fiziksel piksel’’ oluşturan Rozin’in çalışmaları oldukça karmaşık birer elektronik yapıya sahip.

Daniel Rozin'den interaktif aynalar İZLE



İMGE VE HAREKETİ YANSITIYOR

Oluşturulan bu pikseller de bir imgeyi ve hareketi yansıtıyor. Elektronik yapıdaki sanat eserleri karşısında yapılan hareketleri algılıyor.