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Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler

Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin, 221 sanığın yargılandığı davanın eklerinde yer alan yeni görüntüler ortaya çıktı.

31.10.2017 - 10:30
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Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın eklerinde yer alan görüntülerde, hain darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların protokol girişi önündeki demir kapıyı zorladıkları, ardından kapının kırıldığı ve vatandaşların karargah bahçesine girdiği görülüyor.

ŞEHİT OLAN VATANDAŞLARI YOLA BIRAKIYORLAR

Bir süre sonra vatandaşların içeriden çıktıkları, bazı darbecilerin yaralanan ve şehit olan vatandaşları taşıyarak Genelkurmay Başkanlığı önündeki yola bıraktıkları dikkati çekiyor.

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler

Yaralanan bir kişinin devrilen kapının üzerinden sürünerek geçtiği, bu sırada darbeci askerlerin müdahale etmeden onu izledikleri de görüntülere yansıyor.

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler

Yaralının zorlukla ayağa kalkarak Genelkurmay Başkanlığından ayrıldığı görüntülerde, şehit olan bir vatandaşın yerde kanlar içinde yattığı da görülüyor.

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler

Darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler

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