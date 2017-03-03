Darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin rütbeleri

HANGİ RÜTBEDE KAÇ HAİN VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde.

EN YÜKSEK RÜTBELİ FETÖ'CÜ

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde yer alan en rütbeli isim olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti

199'U TUTUKLU

Şüphelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol şartıyla serbest.

15 FİRARİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Örgüt lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.