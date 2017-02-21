Darbe günü birliğe gelen tuğgeneralin savunması

Darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 38'i tutuklu, 81 sanığın Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda oluşturulan Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk günkü duruşmasında, iki sanık dinlendi.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Haklarında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanan sanıklar hakkında hazırlanan 800 sayfalık iddianamenin özeti, Mahkeme Başkanı İzzet Koçer tarafından okundu.

Sanıkların kimlik tespitlerinin sonrası verilen aranın ardından, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan, savunmasını yaptı.

YILLIK İZİNDEYKEN DARBE GÜNÜ KOMUTANLIĞA DÖNEN TUĞGENERAL

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yıllık izinde olmasına rağmen Lüleburgaz'da konuşlu 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına intikal eden eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan, savunmasında eşi ile yaşadığı bir tartışma nedeniyle Lüleburgaz'a döndüğünü söyledi.

Doğan, savunmasına Türk milleti adına "Tarihi yargılamayı yapan" mahkeme heyetini selamlayarak, savunmasında üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI BAŞKOMUTAN DEĞİL

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, Doğan’a "Darbe girişimin yaşandığı gece Başkomutanın konuşmasını duydunuz mu?"’ sorusuna Doğan’ın avukatı Rikap Taşkın cevap verdi.

Meclisin görevde olması nedeniyle Cumhurbaşkanının başkomutanlık yetkisi bulunmadığını vurgulayan Taşkın, "15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece Meclis görevdeydi. Başkomutanlık sıfatına ilişkin alınan bir karar yoktur. Biz hukukçular, kesin delillerle konuşuruz. Başkomutanlık ibaresi ile algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bir çağrı yapılmışsa cumhurbaşkanı tarafından yapılmıştır, başkomutan tarafından değil" dedi.

"DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Darbe teşebbüsünü televizyondan öğrendiğini ileri süren Doğan, "Darbe gecesinin yaşandığı gün ailemle Bodrum'a tatile gittik. Tatilde otomobil ile ufak çaplı bir kaza yaptık.

"AMACIM EŞİMİ PROTESTO ETMEKTİ"

Eşimle bu nedenle aramızda ciddi bir tartışma yaşandı. Daha sonra eşim ve çocuğumdan ayrılarak, moralimde çok bozulduğundan acil olarak Lüleburgaz’a dönme kararı aldım. Amacım eşimi protesto etmekti. Öfkeyle yapılan işin tabiki izahı yok’’ şeklinde savunma yaptı.

DİĞER DARBECİLERLE İLGİM YOK

İddianamede yer alan "İlçedeki olayları panik halinde Whatsapp'ta oluşturdukları 'Yurtta sulh biziz' adı verilen gruba aktardığının" yer aldığı iddiaya karşın Doğan, diğer darbecilerle bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Doğan’ın ardından sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile tutuksuz yargılanan sanık İsmail Hıçkıran dinlendi. İlk günkü celsesi sona eren duruşmaya yarın, devam edilecek.