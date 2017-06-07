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Darbe üssünde o gece: Müslim Macit

Mahkeme süreçlerinde komik ifadelerle ön plana çıksalar da FETÖ'cülerin gerçek yüzleri kendi ağızlarından kayda geçmiş durumda.

07.06.2017 - 18:48
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Darbe üssünde o gece: Müslim Macit

macit

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden, Eski Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Kurmay Üsteğnen Müslim Macit'in eylemleri ayrıntılarıyla gözler önüne serildi.

Macit, darbe gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda pilot olarak görev yaptı. FETÖ ile lise yıllarında tanıştığını itiraf etti.

Darbe üssünde o gece: Müslim Macit

Darbe yöneticileri tarafından verilen bütün emirleri eksiksiz yerine getirdi. Akıncı'daki darbeci birçok pilot gibi 'mahrem imamlar' soruşturmasında yer alan Sinan Kurt abiliğini yapıyordu.

Akıncı Üssü'nde görev yaptığı yıllar boyunca da örgütle irtibatını abileri aracılığıyla sürdürdü.

Darbe üssünde o gece: Müslim Macit VİDEO

"CEMAAT'İN DARBE YAPTIĞINI BİLİYORDUM BİLEREK ATIŞ YAPTIM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan pilot olarak kamuoyunda bilinen Müslim Macit’in, 30 Eylül’de ikinci kez ifadesi alındı.

Macit ifadesinde, “Bizim yani hizmet hareketinin, cemaatin darbe yaptığımızı biliyordum. Bilerek atış yaptım” dedi.

Darbe üssünde o gece: Müslim Macit

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