Darbeci Akın Öztürk'ün ifadesi

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, kanlı girişimin askeri kanadının bir numarası iddiasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunma yaptı.

"KEŞKE OPERASYONLARDAN BİRİNDE ÖLSEYDİM"

Diğer sanıklar gibi hakkındaki suçlamaları inkar eden darbeci Öztürk, "Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım.

Bu dönemde darbe olmaz. Halkın destek vermediği hiçbir darbe başarıya ulaşmaz" ifadelerini kullandı.