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Darbeci Gökhan Sönmezateş'in cezası

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında yargılanan darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş'e, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

04.10.2017 - 14:46
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Darbeci Gökhan Sönmezateş'in cezası

sönmezateş

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada suikast timine verilen ceza belli oldu.

4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Suikast timinin başındaki darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş de dahil 31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"DARBECİYİM AMA FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

Daha önceki duruşmalarda darbe girişimine katıldığını kabul eden Sönmezateş, FETÖ üyeliği suçlaması için de, “Ben FETÖ’cü değilim. Bu elbise benim üzerimde durmaz. Gülenci değilim. Ben hiçbir tarikata üye değilim. Hiçbir imamın, hiçbir hocanın, kimsenin önünde diz çökmedim, el öpmedim bu benim karakterime uygun değil.” demişti.

MASAK RAPORU, YALANI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Ancak darbeci askerlerin para ilişkilerini soruşturan ve takip eden MASAK, FETÖ elbisesinin üzerinde durmayacağını söyleyen Gökhan Şahin Sönmezateş’in tüm kripto ilişkilerini ortaya çıkardı. Bunları da hazırladığı raporda tek tek sıraladı. Raporda, Gökhan Şahin Sönmezateş’in, Fethullah Gülen’in en önemli avukatlarından birisi ve halen yurt dışında firarda olan Nurullah Albayrak’la para ilişkisi deşifre edildi.

MİLYONLARCA LİRALIK ALIMLAR, FETÖ ŞİRKETLERİNDEN

FETÖ’yle ilişkileri bununla da sınırlı kalmayan Gökhan Şahin Sönmezateş’in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcısı olduğu dönemde FETÖ’yle kripto ilişkilerini MASAK raporu gözler önüne serdi. Akıncı Üssü’nde yakalanan sivil imamlardan Kemal Batmaz’ın da çalıştığı FETÖ şirketlerinden Milsoft Yazılım Teknolojileri Şirketi’ne Nisan 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 7 milyon 62 bin 851 TL’lik para akışı oldu. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nın, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce yine aynı şirkete 1 milyon 712 bin 109 TL para aktardığı tespit edilmişti.

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