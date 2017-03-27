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Darbeci hainler birbirine düştü

Kanlı darbe girişiminden sonra cezaevine atılan FETÖ'cü askerler, mahkemeye giderken eski komutanlarını öldürmeye çalıştı.

27.03.2017 - 10:10
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15 Temmuz'da FETÖ'nün yönetime el koyma girişimi, milletin iradesiyle püskürtüldü. Başlayan operasyonlarla darbeciler cezaevine konuldu.

Hesap vermeyi bekleyen FETÖ'cü hainler, birbirine düştü. Takvim'in haberine göre; Polatlı Topçu Tugayı'nın eski komutanı Murat Aygün ile yardımcısına saldırdı.

KRAVATLA BOĞMAK İSTEDİLER

Cezaevi aracında harekete geçen sanıklar, kravatlarını sıkıp iki eski komutanı boğmaya çalıştı.

ARTIK YASAK

Jandarma, ayakkabı bağcığından sonra darbecilerin kravat takmasını da yasakladı.

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