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Darbeci Semih Terzi'nin talimatı iddianamede

Kahraman şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi'nin 15 Temmuz gecesi darbecilere WhatsApp'tan emir verdiği ortaya çıktı

23.05.2017 - 13:52
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Darbeci Semih Terzi'nin talimatı iddianamede

Hakkari'de 21'i tutuklu 31 rütbeli asker hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin yapısı ve işleyişi hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

DARBECİ SEMİH TERZİ'NİN KONUŞMALARI

İddianamede, eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı tutuklu sanık Tuğgeneral Ahmet Otal'ın, girişimin seyrini değiştiren şehit Astsubay Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi ile dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi için yaptığı WhatsApp yazışmalarına da yer verildi.

"BİRAZ AÇIK YAZ, İŞ BAŞLADI ARTIK"

Yazışmada, darbeci general Terzi'nin, sanık Otal'a, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Korgeneral Temel'i derdest etmek için helikopterle gönderdiği ekibi Van'da kimsenin karşılamadığını söyleyerek, "Biraz açık yaz. İş başladı artık. Adamlarıma talimat vereceğim." dediği, Otal'ın da "Adam uyandı." cevabını verdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINIRKEN TEHDİT ETTİ

Darbe teşebbüsünü gerçekleştirmeye çalışan sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin gönderdiği "sıkıyönetim direktifi" konulu belge içeriğinde Otal'ın isminin karşısına "Hakkari sıkıyönetim komutan yardımcısı" yazıldığı kaydedilen iddianamede, zanlının gözaltına alınırken güvenlik güçlerine, "Sıkıntı yok, bir şey düşünüyorsanız tugay orada hazır bekliyor. Sakin olun. Sizle Yüksekova'da yan yana çarpıştık, görüştük." şeklindeki sözleriyle o tarihte emrindeki Tugay Komutanlığına güvenerek kolluk kuvvetlerini korkutmaya çalıştığı vurgulandı.

BYLOCK KULLANIMI

İddianamede, Otal'ın ayrıca bir yakınının adına kayıtlı GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı bildirildi.

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