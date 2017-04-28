Darbeci Sisi Papa'yı ağırladı

Mısır Devlet Televizyon kanalı (ERTU) Papa Franciscus’un İttihadiye Sarayı’na gelişi ve Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılanmasının görüntülerini banttan yayınlandı.

Sisi ile görüşmesinin ardından El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile bir araya gelen Franciscus, Ezher tarafından düzenlenen El-Ezher Dünya Barış Konferansı’na katılarak bir konuşma yaptı.

PAPA 'ESSALAMU ALEYKUM' DİYE SELAM VERDİ

Konuşmasına “Esselamu Aleykum” diye selam vererek başlayan Franciscus, Mısır’a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ezher Şeyhi’ne davetinden dolayı teşekkür etti.

Franciscus, "Hıristiyanlar ve Müslümanlar kardeştir. Dünyanın her tarafında kardeşliği sağlayabilmemiz için kötülüğe karşı durmalıyız. Bilim ve eğitim olmadan barış olmaz. Şiddet şiddeti, kötülük kötülüğü doğurur. Dini ve kültürel farklılıklar düşmanlık değildir." dedi.

"MISIR İLİM VE MEDENİYETİN SİMGESİ"

Nil ülkesi Mısır’ın ilim ve medeniyetin simgesi olarak fizik, matematik ve mimaride insanlığa büyük bir miras bıraktığını kaydeden Franciscus, gençlere ve eğitime de değinerek şunları kaydetti: "Gençler yeni dikilmiş fidanlar gibidir, onlara barış ve kardeşliği öğretmeliyiz. Dinlerin dünyada tekrar güçlenmesi gerekir. Din problem değil çözümdür, çözümün bir parçasıdır. Allah hayatı sever. Allah, barışın Allah'ıdır. Şiddet, dinin inkarıdır. Dini kimlikle ortaya çıkan şiddete karşı mücadele etmeliyiz. Uzlaşmaya çağrı yapmamız lazım, yıkıma değil. Silahlanmaya ve savaşlara karşı çıkmalıyız. Kendimizi korumak için silaha değil barışa ihtiyacımız var."

Franciscus’un bu akşam Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile de bir araya gelmesi bekleniyor.