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Darbeci teröristlere maaş ve ikramiye

İzmir'deki FETÖ davasında, 15 Temmuz'da aktif rol oynayan generallerin devletten hala maaş aldığı öğrenildi.

02.02.2017 - 09:01
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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde aktif rol oynayan ve İzmir'de müebbet hapisle yargılanan darbeci komutanların emekli maaş maaşı aldığı ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERE MAAŞ VE İKRAMİYE

Sabah gazetesinin haberine göre, emeklilik başvurusu yaparak maaş almaya başlayan generallerin sayısı 3 bin 500. İkramiye alan generallerin sayısı ise 2 bin 380.

MECLİS'E TAŞINIYOR

Olayın ortaya çıkmasından sonra AK Parti harekete geçti. İzmir milletvekilleri Atilla Kaya ve Hamza Dağ, konuyu Meclis'e taşıyacaklarını söyledi.

İFADELERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Darbeci teröristlere devletin kasasından emekli maaşı ödendiği İzmir'deki ifadelerle ortaya çıkmıştı.

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