Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Hakim Oğuz Dik başkanlığındaki mahkemenin, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda 16 Haziran'a kadar görülecek davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen.

12 FİRARİ VAR

Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Muhammet Uslu da sanıklar arasında yer alıyor. Dosyada, 200 tutuklu, 9 tutuksuz sanık bulunurken, 12 sanık ise firari durumda.

Asker sanıklardan biri orgeneral, üçü korgeneral, dördü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, üçü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise daha alt rütbelerden.

SİVİL SANIKLAR DA VAR

Davada öğretmen, memur ve esnafın da aralarında bulunduğu 12 sivil sanık da yargılanacak.

SUÇLAMALAR

Sanıklar, "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında Türkiye'de işlenen "Cumhurbaşkanına suikast", "250 vatandaşı şehit etme", "2 bin 735 vatandaşı öldürmeye teşebbüs" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlarından da yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ile cumhuriyet savcıları Kemal Aksakal ve İstiklal Akkaya'nın hazırladığı davanın iddianamesinde, 15 Temmuz 2016'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde örgütlenen FETÖ mensuplarınca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak ve bu düzen yerine başka bir düzen getirmek amacıyla hain darbe teşebbüsünde bulunulduğu belirtiliyor.

8 BİNDEN FAZLA ASKER KATILDI

İddianamede, "15 Temmuz gecesi TSK içerisinde örgütlenmiş hain FETÖ mensupları tarafından demokratik anayasal düzen, cebir ve şiddet kullanılarak ortadan kaldırılma teşebbüsünde bulunulduğu, 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı, mili irade hedef seçilerek, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik değerleri ve kurumlarına ait binalar bombalanarak ülkenin teslim alınmaya çalışıldığı" aktarılıyor.

ERDOĞAN VE AKAR MÜŞTEKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "mağdur-müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, "Genelkurmayda mağdur olan askerler" başlığı altında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İhsan Uyar, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü ile Osman Tolga Kılınçarslan, Burak Akın, Yunus Can, Atilla Gökesaoğlu, Göksel Sevindik ve Fikret Tayfur Erbilgin sıralanıyor.

KARAGAN DIŞI MAĞDURLAR

"Karargah dışı mağdurlar" başlığı altında ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Mehmet Şanver, Hasan Küçükakyüz, Ati̇lla Gülan, Mehmet Özlü, Bahri̇ Biber, Ahmet Biçer, Haluk Şahar ve Fethi Alpay yer alıyor.

İddianamede, Celalettin İbiş, Erhan Dural, Gökhan Yıldırım, Mehmet Şengül, Mesut Acu, Mucip Arıgan, Mustafa Avcu, Resul Kaptancı, Yıldız Gürsoy, Yusuf Çelik ve Ziya İlhan Dağdaş'ın sivil şehitler, Bülent Aydın'ın da karargahtaki asker şehit olduğu belirtiliyor.

Ayrıca "Genelkurmayda mağdur olan polis" Mikail Alıcı ile 42 mağdur, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün de arasında bulunduğu 26 müşteki, ülke genelinde şehit olan askerler Sait Ertürk, Halit Yaşar Mine ve Ömer Halisdemir, şehit düşen 63 polis, "tüm ülkede şehit olan" 172 kişi, yaralı 21 asker, yaralı 153 polis, darbe girişimi sırasında ülke genelinde yaralanan 2 bin 558 sivilin isimleri de iddianamede tek tek sıralanıyor.