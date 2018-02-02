Darmık Dağı YPG'den alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika'nın teröristlere verdiği destekle oluşturulmak istenen koridora darbe vurmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.
Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'de barış ve huzur ortamını sağlamak amacıyla düğmeye basan TSK, bölgede ilerleyişini sürdürüyor.
TERÖR ANITINA BOMBARDIMAN
Bu kapsamda, teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bulunduğu Darmık Dağı'na hava operasyonları düzenledi. SİHA'ların anıtı bombalamasından sonra Mehmetçik de bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.
ŞANLI BAYRAK DALGALANIYOR
Darmık Dağı'nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölgeye Türk bayrağını astı.
O ANIN VİDEOSU
Twitter'da Kirpi ve Kobra hesabından o anlara ilişkin görüntüler, "57’inci Komando Taburu’nun ülkemize armağanıdır" ifadeleriyle paylaşıldı.
Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi VİDEO