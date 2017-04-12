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Darp edilen United Airlines yolcusu iki avukat tuttu

Amerikan havayolu şirketi United Airlines'ta darp edilen doktor şirkete dava açmaya hazırlanıyor.

12.04.2017 - 10:32
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ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines'ın bir uçağı Chicago O’Hare Havalimanı'nda uçuş için hazırlanıyordu.

Darp edilen United Airlines yolcusu iki avukat tuttu

DARP EDİLMİŞTİ

Havayolu şirketi, koltuk kapasitesinin üzerinde rezervasyon yapınca yetkililer duruma el koymuş, yolcuyu darp ederek uçaktan atmıştı.

ŞİRKETİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Bu olayın hemen ardından United Airlines'ın hisseleri güne sert bir düşüşle başladı. Hisseler yüzde 3.85 düşüşle 68.77 dolara gerilemişti.

Darp edilen United Airlines yolcusu iki avukat tuttu

EŞİ GİZLİ BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Darp edilen Vietnam - Amerikalı doktor David Dao'nun hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

DOKTOR LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Doktorla ilgili de bilgiler basına sızmaya devam ediyor. Doktorun eşi ve 4 çocuğu olduğu belirtildi. Hatta eşi, doktorun hastalarıyla ilişki yaşadığını ve hatta bir hastası olan bir erkekle gizli bir aşk yaşarken yakalanmış ve ceza almıştı. Ayrıca eşi, Dao'nun uyuşturucu problemi olduğunu ve kendini profesyonel olarak pokere adadığını ortaya çıkardı. Tüm bunlar yüzünden Dao'nun doktor lisansının iptal olduğu da belirtildi.

Darp edilen United Airlines yolcusu iki avukat tuttu

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Darp edilme olayının ardından doktor, iki avukat tutarak şirketten tazminat almayı planlıyor.

Dao'nun avukatlarından Stephen Golan, "Dr Dao'nun ailesi, dünyanın her yerinden gelen dua ve alınan destekten dolayı çok minnettar olduklarını bilmenizi istiyor. Aile, şu anda Dr Dao'nun tedavisiyle ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

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