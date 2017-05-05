David Beckham doğum gününü kutladı

Geçtiğimiz gün 42 yaşına giren ünlü İngiliz futbolcu David Beckham, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

Victoria, Brooklyn, Romeo ve Cruz Beckham, Instagram hesabından fotoğraf ve anlamlı mesajlar paylaştı.

BAŞBAŞA KUTLADILAR

Victoria Beckham kızı Harper ile olan bir fotoğrafını paylaşarak fotoğrafın altına "İyi ki doğdun baba! Senin favori iki kızından! Seni çok seviyoruz" şeklinde bir yazı paylaştı. Victoria Beckham ardından da başbaşa kutlama mesajı ve fotoğrafı sosyal medyada yayınladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN EN İYİ VE KARİZMATİK BABA"

Romeo Beckham ise İnstagram'da "İyi ki doğdun en iyi ve karizmatik baba" yazarak doğum günü mesajını yayınladı.