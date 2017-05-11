taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.361
USD
3,5743
EURO
3,8902
ALTIN
140,39
PETR
50,5300

David Beckham ilk filminin galasına katıldı

Ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, aktör olarak ilk deneyimini King Arthur filmiyle gerçekleştirdi.

11.05.2017 - 10:19
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham ilk kez bir filmde rol aldı. "King Arthur: Legend of the Sword" filminde rol alan ünlü futbolcu, dün filmin galasına oğluyla birlikte katıldı.

David Beckham ilk filminin galasına katıldı

"ONU ÇOK YETENEKLİ BULUYORUM"

Filmin yönetmeni Guy Ritchie, Beckham'ın oyunculuğu için "Onu çok yetenekli buluyorum" açıklamasını yaptı.

David Beckham'ın rol aldığı King Arthur İZLE

David Beckham ilk filminin galasına katıldı

İNGİLİZ BASINI İKNA OLMADI

Her ne kadar filmin yönetmeni, Beckham'ın performansını övse de İngiliz basını eski futbolcunun oyunculuğundan ikna olmuş değil.

Empire dergisi Beckham'ın performansı ile ilgili "yanlış yönlendirilmiş" ifadesini kullandı. The Telegraph gazetesi daha ileri giderek, ünlü eski futbolcunun, filmin en önemli sahnesini, oyunculuğu ile "sabote" ettiğini yazdı.

David Beckham ilk filminin galasına katıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

43
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

65
FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

40
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

201
Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

80
Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

42
CHP'li 4 vekil açlık grevinde

CHP'li 4 vekil açlık grevinde

382
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM