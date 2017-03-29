taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

David Beckham'ın son görüntüsü şaşırttı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, yeni çekilen film için kamera karşısına geçti.

29.03.2017 - 10:57
  1. Haberler
  2. Magazin

Dünyanın en popüler eski futbolcularından biri olan David Beckham, sinemada boy gösterecek.

David Beckham'ın son görüntüsü şaşırttı

İngiliz futbolunun efsanesi Beckham, Türkiye'de 12 Mayıs 2017'de gösterime girecek olan Kral Arthur filminde rol alacak.

TANINMAYACAK DERECEDE DEĞİŞTİ

Filminden ilk görüntüsü de paylaşıldı. Beckham'ın makyajlı hali ise tanınmayacak dereceye getirilmiş.

David Beckham'ın korkutan görüntüsü- FOTO GALERİ

ÜNLÜ İSİMLERLE BOY GÖSTERECEK

Filmin kadrosunda Charlie Hunnam, Annabelle Wallis, Hermione Corfield, Katie McGrath gibi birçok önemli oyuncu yer alıyor.

David Beckham'ın son görüntüsü şaşırttı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

115
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

24
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

28
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

280
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

76
Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

41
Berrak Tüzünataç sevişme sahnesi hakkında konuştu

Berrak Tüzünataç sevişme sahnesi hakkında konuştu

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM