David Beckham'ın son görüntüsü şaşırttı

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Cesur ve Güzel 20. Bölüm 2. Fragman

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Bir Hayalet Hikâyesi ( A Ghost Story ) Fragman

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1 Kuruyan Seyfe Gölü ile ilgili DSİ'den müjdeli haber Kırşehir'de bulunan ve 200'den fazla kuşun yaşam alanıyken kuruyan Seyfe Gölü'nün yeniden hayat bulması için Devlet Su İşleri harekete geçti

2 Antalya'da yeni ikiz buzağılara evet-hayır ismi verildi Gazipaşa'da yaşayan 60 yaşındaki Fatma Salaman'ın Karakız isimli ineği, ikiz buzağı doğurdu.

3 Amerikalı analist PKK'yı savundu Erdoğan düşmanı olan Amerikalı analist PKK'nın ajansına konuştu ve; "PKK'sız, çözüm süreci olmaz" dedi.

4 Tunceli'de silahlı İHA'lar teröristlere göz açtırmayacak Daha önce İHA'lar görüyordu ve uçaklar gelip operasyon yapıyordu. İHA'larla uçak arasında zaman bir saati geçiyordu.

5 YGS şampiyonu Bingöl'den çıktı YGS'de 500 tam puan alarak 4 puan türünde Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, Bingöl'ün gururu oldu.

6 YGS'de 38 bin kişi sıfır çekti ÖSYM tarafından YGS istatistikleri açıklandı. Bu sene 38 bin aday sınavda sıfır çekerken, matematikte ortalama 7.8’den 5.128’e düştü.