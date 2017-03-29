David Beckham'ın son görüntüsü şaşırttı

Dünyanın en popüler eski futbolcularından biri olan David Beckham, sinemada boy gösterecek.
İngiliz futbolunun efsanesi Beckham, Türkiye'de 12 Mayıs 2017'de gösterime girecek olan Kral Arthur filminde rol alacak.
TANINMAYACAK DERECEDE DEĞİŞTİ
Filminden ilk görüntüsü de paylaşıldı. Beckham'ın makyajlı hali ise tanınmayacak dereceye getirilmiş.
David Beckham'ın korkutan görüntüsü- FOTO GALERİ
ÜNLÜ İSİMLERLE BOY GÖSTERECEK
Filmin kadrosunda Charlie Hunnam, Annabelle Wallis, Hermione Corfield, Katie McGrath gibi birçok önemli oyuncu yer alıyor.