Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen Davos Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl da protesto gösterilerinin gölgesinde başladı.

TRUMP'A DAVOS'TA PROTESTO

Dünya liderlerinin ağırlanacağı Ekonomik Forum'a Trump'ın da gelmesi bekleniyordu. Trump'ın gelmemesi için birçok kişi protesto gösterisi düzenledi.

Davos'ta Trump protestosu ViDEO



"TRUMP HOŞGELMEDİN"

İsviçre'nin birçok şehrinde sokaklara dökülen 2 bine yakın protestocu, ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti. Protestocuların ellerinde 'Trump gelme', 'Trump evine dön', 'Hoşgelmedin', 'Dünyayı yakma', "İsviçre Nazilere ev sahipliği yapıyor" gibi pankartlar yer aldı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Davos'ta gerçekleştirilen protesto gösterilerinde ise polisler geniş güvenlik önlemleri aldı.

BİLL CLİNTON'DAN SONRA KATILAN İLK BAŞKAN OLDU

Bu arada Davos Ekonomik Forumu'na en son 2000 yılında eski ABD Başkanı Bill Clinton katılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, o tarihten itibaren katılan ilk başkan oldu.

PARA ABD'YE AKACAK

Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın her yerinden küresel elitlerin nabzını tutan bir kuruluş olduğu bilinirken Trump'a sempati duyan ve duymayanların da bir arada olabileceği belirtiliyor. Ayrıca yetkililer bu forumdan sonra ABD'nin dışardan sermaye çekme şansını büyük ölçüde artrıacağını ve kazanılan paranın büyük bölümünün ABD'ye akacağı görüşünde birleşiyor.