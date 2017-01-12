Davutoğlu, Rus uçağını düşürenin FETÖ'cü olmadığını söyledi

PİLOT FETÖ'CÜ DEĞİL

Komisyona ilettiği metinde Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Davutoğlu, uçağı düşüren pilotun FETÖ üyesi olmadığının belirlendiğini dile getirerek şunları söyledi:

ANGAJMAN KURALLARI TALİMATINI BEN VERDİM

"Talimatını verdiğim angajman kuralları Rusya dahil hiçbir ülkeyi hedef almamıştır, ancak aynı angajman kuralları hangi ülkeden olursa olsun savaş şartlarındaki bir ülkeden hava sahamızı ihlal eden bütün hava araçlarını kapsamıştır. Bu olayda uçağı düşüren pilotun FETÖ/PDY ile irtibatlı olup olmadığı hususuna gelince, angajman kuralları konusunda talimat veren bir Başbakanın, Genelkurmay Başkanı ya da Hava Kuvvetleri Komutanı'nın, bu angajman kurallarının hangi askerimiz tarafından nerede ve ne zaman uygulanacağı konusunu öngörmesi mümkün değildir.

ÖRGÜT BAĞLANTISI VARSA TETKİT EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM

Pilot ya da TSK mensubunun örgüt bağlantısı varsa tetkik edilmesi gerektiğini söyledim. Genelkurmay Başkanımız daha sonraki görüşmemizde pilotun geçmişini ve ilişkilerini araştırdıklarını ve somut bir irtibat tespit edilemediğini bildirmiştir."



