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DEAŞ bir çiftçiyi öldürdü

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'da bir çiftçiyi kurşuna dizerek öldürdüğü belirtildi.

06.04.2017 - 08:43
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Terör örgütü DEAŞ üyelerinin, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir çiftçiyi silahla vurarak öldürdüğü bildirildi. Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, DEAŞ üyelerinin Derzab'ın Tag Çinar bölgesinde çiftçilik yapan bir kişiyi kurşuna dizerek öldürdüğünü söyledi.

"DEVLETE DESTEK VERDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ"

Söz konusu çiftçinin 35 yaşında olduğunu ve daha önce köy koruculuğu görevinde bulunduğunu belirten Gafuri, son dönemde sadece çiftçilik yaptığını ifade etti. Gafuri, DEAŞ'ın söz konusu kişiyi devlete destek verdiği gerekçesiyle öldürdüğünü vurguladı.

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