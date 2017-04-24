DEAŞ Irak'ta askeri konvoya saldırdı

Irak ordusunda görevli Albay Velid ed-Delimi, yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin, Enbar'ın doğusundaki Sakkar bölgesinde yer alan uluslararası karayolunda, ordu mensupları ve askerleri taşıyan araçları hedef aldığını söyleyerek, "Saldırıda 10 asker hayatını kaybetti, 20'si yaralandı." dedi.



Delimi, 3 askerden ise henüz haber alınamadığını da ifade etti.