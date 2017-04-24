taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6176
EURO
3,9366
ALTIN
147,65
PETR
52,2400

DEAŞ Irak'ta askeri konvoya saldırdı

Irak'ın batısındaki Enbar ilinde, terör örgütü DEAŞ'ın askeri araçları hedef aldığı saldırıda 10 askerin öldü, 20'si de yaralandı.

24.04.2017 - 02:24
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak ordusunda görevli Albay Velid ed-Delimi, yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin, Enbar'ın doğusundaki Sakkar bölgesinde yer alan uluslararası karayolunda, ordu mensupları ve askerleri taşıyan araçları hedef aldığını söyleyerek, "Saldırıda 10 asker hayatını kaybetti, 20'si yaralandı." dedi.

Delimi, 3 askerden ise henüz haber alınamadığını da ifade etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi

Diyanet İşleri Başkanı: Miraç'tan insanlığa 3 değer indi

14
Gazze'den Mısır'a acil çağrı: Refah Sınır Kapısı'nı açın

Gazze'den Mısır'a acil çağrı: Refah Sınır Kapısı'nı açın

7
Güvenlik görevlisi İBB binası çatısında intihar etti

Güvenlik görevlisi İBB binası çatısında intihar etti

5
Yunanistan'da yolcu treni Türk plakalı tıra çarptı

Yunanistan'da yolcu treni Türk plakalı tıra çarptı

0
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde Macron'un şansı yüksek

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde Macron'un şansı yüksek

4
Kadın voleybolunda Türkiye yine Avrupa'nın zirvesinde

Kadın voleybolunda Türkiye yine Avrupa'nın zirvesinde

1
Samandıra'da Fenerbahçe'ye çoşkulu karşılama

Samandıra'da Fenerbahçe'ye çoşkulu karşılama

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM