DEAŞ Kerkük'te 12 sivili kaçırdı

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, "Terör örgütü DEAŞ'a ait 3 militan, Sünni silahlı güçler tarafından öldürülmesinden sonra, örgüt Havice ilçesine bağlı eş-Şecre köyünü bastı." dedi.

Ubeydi, DEAŞ kendi militanlarının öldürülmesinden Şecre köylülerini sorumlu tutarak, buna karşılık 12 sivili alıkoyup bilinmeyen bir yere götürdüklerini söyledi.

DEAŞ, dün gece de Havice ilçesinde güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 385 sivili alıkoymuştu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün Havice ilçesi ve ona bağlı Zab ile Riyaz kasabalarını elinde tutmaya devam ediyor.