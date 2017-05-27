DEAŞ - PYD Rakka için anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Rakka kentinden Palmira yönünde giden DEAŞ konvoyuna yönelik düzenlenen hava saldırısında 32 araç ile 120’den fazla teröristin yok edildiğini açıkladı.

Sputnik’e konuşan Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, “25 Mayıs günü, 36 araçtan oluşan DEAŞ konvoyu, Palmira yönünde ilerlerken tespit edildi ve Rus savaş uçakları tarafından yok edildi” dedi. Kaynak, araçların ağır makineli tüfeklerle donatıldığını belirtti.

"DEAŞ, RAKKA’DAN ÇIKMAK İÇİN DSG İLE ANLAŞTI"

DEAŞ'ın Rakka’dan çıkmak için Türkiye tarafından PKK’nın Suriye kolu olarak değerlendirilen YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile anlaştığını belirten kaynak, "Kürtler, DEAŞ'lılar için güvenli güney koridor açarak kentten sorunsuz çıkmalarını sağlamak istedi. Ancak Rus Uzay Hava Kuvvetleri bu manevrayı önlemeyi başardı" diye konuştu.