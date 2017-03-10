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DEAŞ'a karşı 68 ülke toplanacak

DEAŞ'la mücadele koalisyonunun bundan sonra atacağı adımları ele almak üzere 68 ülkenin katılımıyla ABD’de bir toplantı düzenlenecek.

10.03.2017 - 06:28
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sd

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ev sahipliği yapacak. 68 ülkenin bakanlarının katılacağı toplantının Washington'da 22-23 Mart'ta düzenlenmesi planlıyor.

Toplantıya Türkiye'de katılacak. Bakanlar, DEAŞ'la mücadelede atılacak yeni adımları ele alacak.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantının 22 Mart'ta bakanlık binasında gerçekleştirileceği belirtildi."Bakan Tillerson, DAEŞ'e karşı mücadele eden küresel koalisyonun dışişleri bakanları ve üst düzey yöneticilerini Washington'da ağırlayacak. Bu toplantı, Aralık 2014'ten beri, şu anda sayısı 68 olan bütün koalisyon üyelerinin katılacağı ilk toplantı olacak" ifadesine yer verilen açıklamada, toplantının DAEŞ'a karşı mücadelede önem arz ettiği vurgulandı.

Toplantıda askeri, ekonomik konuların yanı sıra kurtarılan bölgelerin kontrolü ve karşı söylem geliştirmek gibi hususların ele alınacağı kaydedilen açıklamada, "Koalisyon düzenli olarak küçük gruplar halinde DAEŞ'e karşı mücadeleyi artırmak için koordine halinde. Dışişleri bakanlarının son toplantısı, Temmuz 2016'da Washington'da düzenlenmişti. Siyasi direktörler seviyesindeki toplantı ise 17 Kasım'da Berlin'de gerçekleşmişti" bilgisi verildi.

RUSYA OLMAYACAK

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner de günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı."Rusya'nın bu toplantıda bulunup bulunmayacağı" yönündeki soru üzerine Toner, Rusya'nın koalisyonun parçası olmadığını hatırlattı. Toner, "Rusya bu toplantıda yer almayacak" ifadesini kullandı.

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