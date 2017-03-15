DEAŞ'ın Musul komutanı öldürüldü

Irak ordusunun başlattığı Musul'u kurtarma operasyonu devam ediyor. ABD destekli operasyonda terör örgütü DEAŞ'a büyük kayıplar verdirildi.
KÖPRÜ DEAŞ'TAN ALINACAK
Yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapan Irak ordusu, DEAŞ'ın keskin nişancılarına rağmen Musul'un batısıyla doğusunu bağlayan köprüde ilerleyişin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ordunun kritik öneme sahip olan köprüyü ele geçirmek üzere olduğu ifade edildi.
DEAŞ'IN MUSUL KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, sürdürülen operasyonlarda DEAŞ'ın Musul'daki 1 numaralı komutanının etkisiz hale geldiği de bildirildi.