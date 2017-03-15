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DEAŞ'ın Musul komutanı öldürüldü

Irak ordusundan yapılan açıklamada DEAŞ'ın Musul komutanının öldürüldüğü duyuruldu.

15.03.2017 - 09:08
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Irak ordusunun başlattığı Musul'u kurtarma operasyonu devam ediyor. ABD destekli operasyonda  terör örgütü DEAŞ'a büyük kayıplar verdirildi.

KÖPRÜ DEAŞ'TAN ALINACAK

Yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapan Irak ordusu, DEAŞ'ın keskin nişancılarına rağmen Musul'un batısıyla doğusunu bağlayan köprüde ilerleyişin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ordunun kritik öneme sahip olan köprüyü ele geçirmek üzere olduğu ifade edildi.

DEAŞ'IN MUSUL KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, sürdürülen operasyonlarda DEAŞ'ın Musul'daki 1 numaralı komutanının etkisiz hale geldiği de bildirildi.

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