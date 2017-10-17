DEAŞ'tan Kerkük'e saldırı

Irak güvenlik güçlerinin dün gece yapılan operayonla ele geçirdiği Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bununla bölgede kontrol sağlaması hedefleniyor.

Ancak Peşmerge'nin çekildiği bölgede terör örgütü DEAŞ tehlikesi var. Durumu fırsat bilen terör örgütü mensuplarının Kerkük'ün batısında iki köye silahlı saldırı düzenlediği ve buralarda kontrolü şimdilik ele geçirdiği belirtiliyor.

2500 MİLİTAN HAREKETE GEÇTİ

Barzani'nin ajanslarının belirttiği bilgilere göre DEAŞ bölgede en az 2500 militanla harekete geçti.