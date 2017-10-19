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Defne Samyeli: Aşkı layığı ile yaşarım

1991 Türkiye 3. Güzeli Defne Samyeli, aşka dair açıklamalar...

19.10.2017 - 09:56
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Defne Samyeli: Aşkı layığı ile yaşarım

Ünlü sunucu Defne Samyeli, 2013'te nişanlandığı Prof. Dr. Emre Alkin'den geçen Ocak'ta ayrılmıştı. 3 hafta önce de adı Ali Sunal ile anılmış ama dekidoduyu yalanlayıp "Sadece arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.

"ŞU AN TÜM ENERJİM VE SEVGİM KIZLARIMDA"

Aylardır kalbi boş olan Defne Samyeli, “Şu an tüm sevgimi ve enerjimi kızlarım Deren ile Derin’e harcıyorum. Ama yarın öbür gün karşıma öyle biri çıkar ki, bütün denklemi değiştirir. O zaman da aşkı layığı ile ve gerektiği gibi yaşarım.” dedi.

Defne Samyeli erkekte tahammül edemediği özellikleri de şöyle sıraladı: “Saygısızlığa tahammül edemem. Kendine her türlü özgürlüğü tanıyan ancak kadını eve hapsetmeye çalışıp köle haline getiren tiplerden hiç haz etmem.”

Defne Samyeli: Aşkı layığı ile yaşarım

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