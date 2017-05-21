Deliryumun nedeni bulundu

Yeni Güney Galler eyaletinde Galler Prensi Hastanesi'nde görevli bilim adamlarından Doçent Dr. Gideon Caplan, PET taraması sonucunda deliryum rahatsızlığına beyindeki glikoz metabolizmasının neden olduğunu ortaya çıkardıklarını belirterek "Galler Prensi Hastanesi'nde 10 yıldır yürüttüğümüz araştırmalar neticesinde 2 bin 500 yıllık gizeme cevap bulduk. Bu da bize beynin neresine müdahale edeceğimiz ve deliryumu nasıl yeneceğimiz konusunda yol gösteriyor." dedi.

BEYİN GLİKOZU VERİMLİ BİR ŞEKİLDE...

PET taramalarını inceleyen bilim adamları, beyin glikozu verimli bir şekilde metabolize edemediğinde deliryum rahatsızlığının ortaya çıktığını belirledi.

YAŞLILARDA SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Özellikle yaşlılarda sıklıkla görülen deliryum, birden başlayıp, genellikle bir aydan daha az süren bilişsel yıkımın yanı sıra dikkat, uyku-uyanıklıkta ve psikomotor davranışta bozuklukla karakterize organik bir beyin sendromu olarak tarif ediliyor.