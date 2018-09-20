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Demet Akalın Alişan'a cevap verdi

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, Alişan'a zeytin dalı uzattı.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 13:10..
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DD

Bir dönem aralarından su sızmayan, 2012 yılında ise birbirlerine küsen Alişan ile Demet Akalın, buzları canlı yayına eritti.

"YAZDIKLARI GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan, Demet Akalın ile ilgili soruya "Benim programım bittiği zaman arkada ağlayan bir ekip var ve 5 dakika sonra atılan tweet'ler bilmem neler var. Ben bunları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor." diye cevap verdi.

"ACIYOR, ACIYOR"

Demet Akalın, Alişan'ın sözlerine attığı mesajla karşılık verdi.  "'Acıyor, acıyor' diye tweet attığı günü biz de unutmadık. Kral Tv müzik ödüllerinde ben 'En iyi kadın popçu' ödülünü alamayınca atılmıştı. Aramızdaki kavga asla hortlamaz. Sadece hatırlatmak istedim. Yavrusuyla, karısıyla mutluluklar diliyorum ona..."

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