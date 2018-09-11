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Demet Akalın boşanıyor

Kocası Okan Kurt'a gelen haciz haberleri nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın boşanma kararı aldı.

Haber Merkezi | 11.09.2018 - 16:31..
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Demet Akalın boşanıyor

Dün ünlü şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt'un yaşadığı Beykoz'daki villalarında haciz işlemi yapıldı.

ŞİRKETİN 150 MİLYON LİRA BORCU VAR

Demet Akalın, eşi Okan Kurt’un sahibi olduğu şirketin yüksek miktardaki borcu olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Kurt'un şirketinin 150 milyon lira civarı borcu olduğu belirtiliyor.

Demet Akalın boşanıyor

BUGÜN BEYKOZ'DA DAVA VAR

Bu haciz işlemlerinin ardından Demet Akalın-Okan Kurt çifti boşanma kararı aldı. Demet Akalın sosyal medya hesabından Kurt soyadını kaldırdı. Çiftin davası bugün Beykoz Adliyesi'nde görülecek.

EVDE HACZEDİLEN EŞYALARIN LİSTESİ

6 kişilik yemek masası ve 4 sandalyesi

2 adet koltuk takımı

6 kişilik yemek masası ve 6 sandalyesi

12 kişilik yemek masası ve 12 adet sandalye

1 adet çamaşır makinesi

2 adet kurutma makinesi

6 adet klima

6 adet muhtelif ebatlarda tablo

5 adet ebatlarda avize

Demet Akalın boşanıyor

DEMET AKALIN İTİRAZ ETTİ

Demet Akalın ise, bu haciz işlemine itiraz etti. İtirazın gerekçesini ise, haczedilen eşyaların Demet Akalın’a ait olduğu oluşuydu. Ancak itiraz kabul edilmedi ve yapılan işlemler devam etti.

Demet Akalın boşanıyor
Fotoğraf: Hürriyet

Demet Akalın boşanıyor

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