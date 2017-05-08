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Demet Akalın, Eser Yenenler’e sert çıktı

Şarkıcı Demet Akalın, Murat Boz ve ihanet gecesi haberlerinde adı geçen Eser Yenenler'e sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi.

08.05.2017 - 18:17
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DemET AALIN

Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler’le birlikte bir mekanda eğlenmiş ve geceyi Yenenler’in evinde Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle geçirmişti.

DEMET AKALIN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Hafta sonuna damga vuran olayın yankıları halen devam ederken, Aslı Enver ve Murat Boz’un yaklaşık iki hafta önce ayrıldığı iddia edildi. Taraflardan Murat Boz, bu iddiaları yalanlarken ikilinin hayranları yaşananlarla ilgili olarak Eser Yenenler’i suçladı. ‘Bu ilişkinin bitmesi senin eserin’ şeklinde paylaşımlarla karşılaşan Eser Yenenler’e bir tepki de Demet Akalın’dan geldi.

Sosyal medya hesabından 3 Adam’a göndermede bulunan Akalın görünen o ki yaşananlardan dolayı Eser Yenenler’i suçluyor.

İşte Demet Akalın’ın o paylaşımı:

Demet Akalın, Eser Yenenler’e sert çıktı

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