Demet Akalın: Okan'ın kokusunu özledim

Okan Kurt'la olan 6,5 yıllık evliliklerini eylül ayında noktalayan Demet Akalın boşanmanın ardından ilk kez 2. Sayfa programına konuk oldu. Akalın, bütün merak edilenleri canlı yayında anlattı.

İŞTE AKALIN'IN AÇIKLAMALARINDAN ARA BAŞLIKLAR...

"SEVEREK AYRILDIK"

"Hayatımda yeni birisi yok Allah korusun. Biz severek ayrıldık. Başımıza gelenler fazla talihsizdi. Hiç sevilmediğim hissiyatına kapıldım. Kızım için ondan vazgeçtim. Yapmam lazımdı.

Okan Kurt ve Demet Akalın çifti-FOTO GALERİ



"ARTIK MERHABALAŞIYORUZ"

Okan bana ‘Biraz toparlayıp karşına öyle çıkmak istiyorum’ dedi. Sanırım ‘o arada bana bir şey yapma’ demek istedi. . İlk 15-20 gün Okan’a inanılmaz sinirli ve kızgındım. Artık merhabalaşıyoruz.

"TENİNİN KOKUSUNU ÖZLEDİM"

Okan ile maç bile seyrediyordum bir tek ofsayta kafam basmıyordu. Özledim teninin kokusunu özledim… İnsan zaman zaman özlüyor ya, özlenmiyor diye bir şey yok.





"BABA SEN GELME EVE" DİYORMUŞ

Baba baba! diye çığlıklar atan kız, Okan’a ‘baba sen gelme eve annem gider’ diyormuş. Onun o tavrını görünce yumuşadım. Okan’ın da haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Aile şirketi sonuçta. Sabahın köründe bizi bıraktı, gitti geldi. Ne için? Hiç için. Onun emeklerine de üzülüyorum.

"OKAN'IN SIRTINDA DA BEN VARIM"

İnsanlara kendimi anlatacak takatim yok. Dövmeyi sildirmek aklımın ucundan bile geçmedi. ‘Sakladı’ falan diyorlar ama yok öyle bir şey. Hayatıma dair yaptığım en güzel şey. Kolumdaki de onun aldığı bileklik zaten… *Okan’ın sırtında komple benim portrem var.

"AYRILACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Demet Akalın isminin önüne ‘bekar’ kelimesi olmuyor. Koyamıyorum. Çok kırgın ve üzgündüm. Sinirliydim. Yeni toparladım. Evden bütün fotoğrafları kaldırdım. Okuldan aile fotoğrafı istemişler. Hira da çerçeveye koymuş. Salonda bir tane fotoğrafımız duruyor. Şuan psikolojim düzeldi."