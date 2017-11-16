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Demet Akalın tarzı

Besteci Ayla Çelik, yeni yaşını önceki gün Bebek Koru Kahve’de kutladı. Kutlamaya katılanlar arasında Demet Akalın da vardı.

16.11.2017 - 07:22
  1. Haberler
  2. Magazin

RR

Ayla Çelik, yeni yaşını ünlü dostlarıyla Bebek’te kutladı. Davetin yıldızı açıklamalarıyla Demet Akalın oldu.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, meslektaşı Hadise’nin iddialı sahnelere yer verdiği yeni klibini nasıl bulduğu sorusu üzerine şöyle dedi: “Hadise’ye her şey yakışıyor. Klibi de çok güzel olmuş ama evlenince göreceğim ben o dekolteyi Hadiseciğim! Evlenmeden önce ben de mayoyla sahneye çıkar klip çekerdim ama artık olmuyor.”

"İKİNCİ ÇOCUK ŞU AN İÇİN DÜŞÜNMÜYORUM"

Ünlü şarkıcı, eşi Okan Kurt’un ikinci çocuk için kendisine hala baskı yapıp yapmadığı sorusunu “Hayır yapmıyor. Benim de ikinci çocuk fikrim sürekli değişiyor ama şu an için düşünmüyorum” diye yanıtladı.

"O KADAR PAHALI HEDİYELER ALMIYORUM"

Demet Akalın, yakınlarına aldığı pahalı hediyelerle ilgili soru üzerine de şöyle konuştu: “Haberlerde yazıldığı gibi çok pahalı hediyeler değil. Herkese kazancına göre hediye alıyorum. Kerimcan’a aldığımız çantayı ise ben yalnız almadım, danaya girer gibi çanta aldık.”

YÜZÜK 500 BİN TL

Demet Akalın’ın Ayla Çelik’in doğum günü kutlamasında giydiği kıyafet ve taktığı takılar servet değerinde. 500 bin liralık bir tektaş takan ünlü şarkıcının saatinin markası Rolex ve fiyatı 80 bin lira.

ÇANTASI 30 BİN LİRA

Hermes marka çantası da 30 bin lira. Zara’da 229 liraya satılan bir etek giyen Akalın’ın kombinini tamamlayan Versace sweatshirt’ün fiyatı ise 8 bin 200 lira. Fendi marka gözlüğü de 1400 liraya satılıyor.

Demet Akalın tarzı

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