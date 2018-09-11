Demet Akalın ve Okan Kurt adliye koridorlarında

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin boşanma davası bugün saat 16.00'da Beykoz Adliyesinde görüldü.

NAFAKA TALEP ETMEDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 2 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Akalın ve Kurt, hakimin “Boşanmak istiyor musunuz" sorusuna “Evet" yanıtını verdi. Mahkeme hakimi de çifti 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşadı.

Çıkışta açıklama yapmayan Demet Akalın, “Formalite bir boşanma mı" sorusuna “Yok" demekle yetindi. Okan Kurt ise “Hayırlı olsun" diyenlere “Böyle şeyin hayırlısı mı olur" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca boşanma talebinin kendisinden gelmediğini söyledi.

AYRI AYRI GELDİLER

Akalın ve Kurt, duruşmaya dakikalar kala adliyeye ayrı ayrı geldiler. İkilinin keyifsiz halleri gözlerden kaçmadı.

Demet Akalın ile Okan Kurt, 23 Nisan 2012'de nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten Hira isminde bir de kızları dünyaya gelmişti.

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı VİDEO





DEMET AKALIN BÜTÜN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Ayrılık kararı alan Demet Akalın sosyal medya hesaplarından yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı, ilk iş olarak Instagram hesabında eşi Okan Kurt ile çekildiği bütün fotoğrafları sildi. Bununla yetinmeyen Akalın ‘Demet Akalın Kurt’ olan Twitter adresini de ‘Demet Akalın’ olarak güncelledi.