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Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi

Aleyna Tilki, Cem Belevi ve Kerimcan Durmaz'ın da sahneye çıktığı Demet Akalın'ın konserine ünlüler akın etti.

20.03.2017 - 09:22
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Modacı Nur Yerlitaş’ın tasarladığı renkli kıyafetleriyle dikkat çeken Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi’nde son 1 yılda dördüncü kez sahneye çıktı.

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi

EŞİ VE KIZI EN ÖNDEYDİ

Demet Akalın’ı en önden izleyenler arasında eşi Okan Kurt ile kızları Hira vardı. Pop yıldızını kuliste ekibi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi İZLE

ALEYNA TİLKİ TAVANDAN SAHNEYE İNDİ

Konserin açılışını Aleyna Tilki yaptı. Genç şarkıcı, “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla sahneye kurulan özel mekanizmayla tavandan sahne ortasına indi

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi

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