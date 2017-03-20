Modacı Nur Yerlitaş’ın tasarladığı renkli kıyafetleriyle dikkat çeken Demet Akalın, Bostancı Gösteri Merkezi’nde son 1 yılda dördüncü kez sahneye çıktı.
EŞİ VE KIZI EN ÖNDEYDİ
Demet Akalın’ı en önden izleyenler arasında eşi Okan Kurt ile kızları Hira vardı. Pop yıldızını kuliste ekibi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi İZLE
ALEYNA TİLKİ TAVANDAN SAHNEYE İNDİ
Konserin açılışını Aleyna Tilki yaptı. Genç şarkıcı, “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla sahneye kurulan özel mekanizmayla tavandan sahne ortasına indi