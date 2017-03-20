Demet Akalın'dan Aleyna Tilki sürprizi

Başbakan: Erzincan öyle bir evet diyecek ki Avrupa'dan duyulacak

1 Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu Köprüden geçiş ücretinin otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.

2 Türkiye’nin Antarktika ekibi sefer notlarını paylaştı Antarktika’da kurulması planlanan Türk üssü için kıtaya gönderilen 9 kişilik ekip çalışmalarına başladı.

3 İstanbul'da hava sıcaklığı artacak Bir yağmurlu bir güneşli olan İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

4 Türkiye'de idamın geri gelmesi AB'yi korkutuyor AB Komisyon Başkanı Juncker, Türkiye'nin AB üyeliği ve Erdoğan'ın Nazi açıklamaları gibi gündemde olan pek çok konuya değindi.

5 Kıbrıs AB vatandaşlarıyla servet kazandı Kıbrıs Rum Kesimi tarafından dağıtılan AB vatandaşlığı ile ülke 4 milyar euronun sahibi oldu.

6 Çeşme'de 105 sığınmacı yakalandı Çeşme'den yasa dışı yollarla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan sığınmacılardan 50'si denizde, 55'i de karada kaçma hazırlığı yaparken yakalandı