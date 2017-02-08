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Demet Akalın'dan Aleyna'ya öğüt

Akalın, kendisini kıskandığını ima eden genç popçuya, ''O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın.'' dedi.

08.02.2017 - 09:26
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Demet Akalın ile 16 yaşındaki Aleyna Tilki arasındaki polemik sürüyor.

Habertürk'ten Serkan Kazancı'nın haberine göre, Akalın önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü popçuya, Aleyna Tilki ile yaşadığı polemik hatırlatıldı.

Demet Akalın'dan Aleyna'ya öğüt

Demet Akalın Instagram'da yaptığı canlı yayın yaptığı sırada radyoda Aleyna Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' isimli şarkısının çalması üzerine Akalın "Bu kıza tahammül edemiyorum" demişti.

''IŞIKLARLA UĞRAŞMASIN DERSLERİNE ÇALIŞSIN''

Akalın, kendisini kıskandığını ima eden genç popçuya ‘ders’ verdi: “O derslerine çalışsın bence. Işıklarla falan uğraşmasın. Bak dersleri çok kötüymüş, derslerine çalışsın. Ben takdirlerle büyüdüğüm için biraz inektim o konuda.”

''KENDİ IŞIĞINA GÜVENEN..''

Ünlü popçu, “16 yaşında bir kız nasıl laf söyler. Artık onu dinlemiyorum” derken Tilki, “Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz” paylaşımıyla polemiği devam ettirmişti.

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