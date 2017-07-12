Demet Akalın'dan hastane ziyareti

Modacı Nur Yerlitaş, Bodrum'da bilinmeyen bir nedenden dolayı hastaneye kaldırılmış ve yapılan acil müdahale sonrası müşahede altına alınmıştı. Hastanenin yaptığı açıklamayla durumunun iyi olduğu öğrenilen Yerlitaş'ı yakın arkadaşı Demet Akalın ziyaret etti.

DEMET AKALIN: DURUMU İYİ

Bir saatlik ziyaret sonrası çıkışta görüntülenen Demet Akalın, "Akciğer rahatsızlığına bağlı zatürre başlangıcı olmuş ve hemen müdahale edilmiş. Şu an durumu çok iyi. iki gün istirahat edip çıkacak." dedi. Yerlitaş'ın kendisini yormaması ve beslenmesine dikkat etmesi gerektiği öğrenildi.