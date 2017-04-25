Demet Akalın'dan ikinci çocuk sözü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki gün hem 45. yaş gününü hem de evliliğinin 5. yıl dönümünü kutladı.

Kutlama sonrası eşi Okan Kurt ile basın mensuplarının karşısına geçen Demet Akalın kameralar önünde bir söz verdi.

"BORÇ BİTSİN YAPALIM"

Muhabirler konuyu ikinci çocuğa getirince Demet Akalın, Okan Kurt'a dönerek kameraların önünde "Ev aldık, borcu bitsin, söz. İkinci çocuğu yapalım." dedi.

"BEN BORCU HEMEN KAPATIRIM"

Bu kez Okan Kurt muhabirlere "Duydunuz değil mi?" diye sordu. Demet Akalın, "5 sene sonra, daha 5 yıl borç ödeyeceğiz." deyince Okan Kurt, "Ben o borcu kapatırım hemen." dedi ve kahkahalar havalarda uçuştu.