Demet Evgar’dan enginar hikayesi

Demet Evgar, sosyal medya hesabından sadece iş hayatıyla ilgili değil aynı zamanda özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda da bulunuyor. Evgar’ın son paylaşımı da yine son derece samimi ve bir o kadar da bilgilendirici oldu. Pazar alışverişi için dışarıya çıkan Evgar, pazarda gördüğü enginarlarla birlikte objektife poz verip ardından bu sebzenin hikayesini takipçileriyle paylaştı.

İşte enginar hakkındaki son derece ilginç o detaylar:

“Tanrıların Tanrı’sı Zeus, Cynara isimli bir kıza aşık olur. Ancak kız ona kafa tutar, onu istemez (evlendikleri ve evi beğenmediği de var yazılar arasında) buna çok sinirlenen Zeus, onu bir sebzeye çevirir. İşte o sebze, enginar. O yüzden, bilimsel adı cynara scolymus’tur. Enginar, Tanrıları kendine aşık edebilecek çekicilikte, ama ona kafa tutabilecek inatta ve aynı zamanda da, kalbi olan bir sebze. Ege de bazı köy pazarlarında halen cynara olarak satılır…Yemesekte saklasak mı?”